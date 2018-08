SULTRY: 1res images d'une curiosité brésilienne

Rio de Janeiro, 2016 - l'été le plus chaud de l'histoire. Alors que la ville se prépare pour les Jeux Olympiques, Ana, avocate âgée de 32 ans, travaille à la protection d'une communauté menacée d'expulsion en vue dela construction du Parc olympique...

Voici le pitch de Sultry, nouveau long métrage de la Brésilienne Marina Meliande. Dévoilé en début d'année au Festival de Rotterdam, Sultry poursuit sa carrière en festivals.

Des premières images de Sultry ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

