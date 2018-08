FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG 2018: 1res infos sur la sélection

La nouvelle édition du Festival du Film Fantastique de Strasbourg aura lieu du 14 au 23 septembre. Il s'agira de la onzième édition du festival.

Son pré-programme a été dévoilé. Six premiers films de la compétition internationale ont été annoncés: Climax, le nouvel ovni signé Gaspar Noé, le thriller ludique Piercing de Nicolas Pesce, le formidable cauchemar horrifique Meurs, monstre, meurs de Alejandro Fadel, le nouveau Kim Ki-Duk Human, Time, Space and Human, le survival What Keeps You Alive de Colin Minihan et le film de science-fiction Prospect de Chris Caldwell et Zeek Earl.

Nouveauté pour cette édition: une compétition dédiée aux films d'animation a été créée. Parmi les premiers titres annoncés: Mirai, ma petite soeur de Mamoru Hosoda, Chris the Swiss de Anja Kofmel et Chuck Steel: Night of the Trampires de Mike Mort.

Dans la section Crossovers, qui aborde le cinéma de genre avec une définition plus large, ont été annoncés le déroutant Iranien Pig de Mani Haghighi, le Brésilien sanglant The Cannibal Club de Guto Parente, le thriller coréen Believer de Hae Yeong-Lee ainsi que le mordant et non-politiquement correct Holiday de la Suédoise Isabella Eklöf.

Trois Midnight Movies ont été dévoilés: le très attendu Mandy de Panos Cosmatos, l'anthologie The Field Guide to Evil par une belle sélection de réalisateurs et The Ranger de Jenn Wexler.

John Landis, réalisateur culte du Loup-garou de Londres ou des Blues Brothers sera l'invité d'honneur de cette édition.

Enfin, une rétrospective intitulée « Chromosome XX » sera organisée. "A travers une dizaine de classiques tels que Possession d’Andrzej Zulawski, Docteur Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker ou encore Sisters de Brian de Palma, les spectateurs pourront appréhender les personnages féminins dans le cinéma de genre sous plusieurs facettes et à travers différentes époques". Plus d'infos à suivre !

Source

