THE AVENGING SILENCE: des infos sur le prochain Nicolas Winding Refn

Le dernier film en date du Danois Nicolas Winding Refn, The Neon Demon, a été couronné meilleur long métrage de l'année dans notre dossier bilan 2016. Le cinéaste travaille désormais sur son prochain film.

Celui-ci s'intitule The Avenging Silence. Son scénario est écrit par Neal Purvis et Robert Wade (Casino Royale, Quantum Of Solace, Skyfall, Spectre). A propos de ce projet, Nicolas Winding Refn a confié son envie de réaliser un grand film d'action extravagant.

Le pitch: un ancien espion européen, devenu muet suite à un accident, accepte une mission confidentielle confiée par un businessman et ex-yakuza exilé en France. Il doit liquider un individu qui est à la tête d'une des familles de yakuza les plus dangereuses du Japon.

Plus d'informations à suivre...

