L'année cinéma 2016 de FilmDeCulte

2016, clap de fin ! La rédaction de FilmDeCulte fait le bilan. Top de l'année, entretiens spéciaux, gros plans sur les événements de 2016 : tout est dans notre dossier spécial. L'occasion également de vous remercier, pour notre 17e année d'existence, d'être toujours plus nombreux à nous suivre !

"I don't want to be like them. They want to be like me". La réplique superbement arrogante de Jesse, la jeune déesse incarnée par Elle Fanning dans The Neon Demon, résume avec une certaine malice la singularité des films de notre top cette année. On ne voit pas tous les jours des propositions comme celles de Nicolas Winding Refn, Paul Verhoeven, Hou Hsiao-Hsien ou encore Na Hong-Jin, dans quatre genres bien différents. Tarantino, Villeneuve, Nichols ou Haynes tranchent également avec un cinéma américain mainstream généralement plus infantile. Au cœur de notre classement, une pépite qui aura mis pratiquement tout le monde d'accord (y compris les personnalités du cinéma que nous avons interrogées): Toni Erdmann de Maren Ade. Il est important pour nous, par ailleurs, de défricher et chercher les nouveaux talents. Un premier film éclatant et culotté, The Witch de Robert Eggers, s'invite sur notre podium. Parmi les autres premiers films restés aux portes du classement, citons le fascinant Kaili Blues du Chinois Bi Gan, ou encore hors classement nos 20 films inédits qui méritent de sortir au cinéma. Avec un peu de curiosité, il y avait à nouveau beaucoup à voir cette année au cinéma. En espérant aussi bien pour l'année prochaine...

LE TOP DE LA RÉDACTION

1. The Neon Demon, Nicolas Winding Refn

2. Elle, Paul Verhoeven

3. The Witch, Robert Eggers

4. The Assassin, Hou Hsiao Hsien

5. Toni Erdmann, Maren Ade

- Les 8 salopards, Quentin Tarantino

7. Midnight Special, Jeff Nichols

8. The Strangers, Na Hong-Jin

- Premier contact, Denis Villeneuve

10. Carol, Todd Haynes

LES TOPS PAR RÉDACTEUR

Nicolas Bardot

Christophe Chenallet

Gregory Coutaut

Robert Hospyan

Yannick Vély

2016 : LE BILAN

• 2016 par ceux qui l'ont faite

Une trentaine de personnalités du cinéma qui se sont illustrées en 2016 nous font partager leurs coups de cœur de l'année !

• 12 films qui sont sortis des sentiers battus

12 longs métrages sortis en France en 2016 et qui ne ressemblent à aucun autre.

• 7 révélations

Les 7 nouveaux talents de l'année ciné.

• Les plus belles affiches de 2016

Affiche stylée ou poster teaser, on n'a gardé que le meilleur.

• Les pires affiches de 2016

Photoshop disaster ou bricolage cheap, retour sur les affiches qui piquent les yeux.

• 20 films inédits qui méritent de sortir en salles

Gros plan sur 20 pépites inédites.

2017 : LE MENU

• Berlinale 2017 : nos pronostics

• Gérardmer 2017 : nos pronostics

Plus d'articles à venir.

