L'année cinéma 2016 de Christophe Chenallet

Les vieux ! C’est vrai qu’on a tendance à parfois les enterrer un peu vite et à ne se souvenir d’eux que pendant les fêtes de fin d’année ou quand vient le moment des vacances caniculaires. Heureusement pour nous, cette année, la rébellion semble s’être organisée et quatre forts en gueules se sont réveillés pour faire entendre leurs voix, leurs poings ou leur rage à travers des œuvres frondeuses et plutôt hautes en couleurs et en surprises ! C’est vrai que George Miller nous avait prévenu l’an passé, mais en 2016 on a eu l’impression que la bande des vieux fourneaux s’est passé le mot pour créer la résistance ! Et ils sont donc quatre à avoir voulu refuser la retraite anticipée. Sylvester Stallone (Creed), Mel Gibson (Tu ne tueras point), Paul Verhoeven (Elle) et Kurt Russell (Les 8 salopards, Bone Tomahawk) : 4 stars, 4 empêcheurs de tourner en rond mais surtout 4 visions et interprétations d’un monde tout sauf lisse ! Acteurs et/ou réalisateurs, chacun y est allé de sa petite performance et on les en remercie car ils nous ont bien fait battre le palpitant ! On est donc forcément heureux de voir qu’il reste toujours quelques rebelles pour foncer dans le tas de la jeunesse et rappeler à tous ceux qu’un Alzheimer précoce guette, que les gardiens du temple sont toujours là, prêts à défendre leur art et leur mémoire.

TOP 2016

1) Creed, Ryan Coogler

2) Les 8 salopards, Quentin Tarantino

3) Midnight special, Jeff Nichols

4) Tu ne tueras point, Mel Gibson

5) Dernier train pour Busan, Sang-Ho Yeun

6) The Neon demon, Nicolas Winding Refn

7) Elle, Paul Verhoeven

8) Premier contact, Denis Villeneuve

9) The Witch, Robert Eggers

10) The Wave, Roar Uthaug

COUP DE CŒUR: COMME DES BÊTES

30 millions d’amis qu’on nous disait. Oui peut-être ! Mais au milieu, dans la masse, cachés comme des loups déguisés en agneaux, quelques belles saloperies ! Parce que devant la férocité des clébards de Desierto et Don’t breathe, on en vient à se demander si on ne nous aurait pas un peu menti depuis le temps. Quasi-véritables héros de leurs films respectifs, les chiens ont donc eu la dent dure cette année. Et pas la peine de les faire mordre par une chauve-souris pour les rendre enragés comme ce bon vieux Cujo ! Non, une simple éducation un peu biaisée et vous obtenez une belle machine à tuer option bave aux lèvres et museau retroussé que ne renierait pas le Depardieu des Chiens d’Alain Jessua ! De belles armes à quatre pattes et à la truffe chaude donc, aux canines aiguisées comme des poignards prête à chopper mollets et autres carotides afin d’en faire un festin et de faire plaisir à leurs maîtres, ces fieffés connards que les intrus dérangent tant. Car même si les films susnommés n’ont pas entièrement tenu leurs promesses, la surprise créée par l’intensité de ces seconds rôles à poils suffit pour qu’on ose jeter un œil attentif à ces deux œuvres, histoire de se rappeler que ces bestioles ne sont peut-être pas toujours le meilleur ami de l’homme… Même si cette année ces deux-là ont surpassés leurs partenaires humains haut la main !

MON TOP INÉDITS (sorties vidéo, films encore sans date de sortie)

1) Bone Tomahawk, S.Craig Zahler

2) Southbound, Roxanne Benjamin, David Bruckner, Patrick Horvath, Radio Silence

3) Detour, Christopher Smith

4) I am not a serial killer, Billy O’Brien

5) Alone, Thierry Poiraud

6) The Neighbor, Marcus Dunstan

7) The Autopsy of Jane Doe, André Øvredal

8) The Priests, Jang Jae-hyun

9) Swiss army man, Daniel Kwan, Daniel Scheinert

10) The Nightmare, Rodney Ascher

MES ATTENTES POUR 2017

1) Dunkerque, Christopher Nolan

2) T2 Trainspotting, Danny Boyle

3) Kong : Skull island, Jordan Vogt-Roberts

4) La la land, Damien Chazelle

5) Justice league, Zack Snyder

6) Ça, Andrés Muschietti

7) Baby driver, Edgar Wright

8) Alien: covenant, Ridley Scott

9) Logan, James Mangold

10) Lego Batman, le film, Chris McKay