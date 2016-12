Premier contact

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.

LE JOUR OÙ LE TEMPS S'ARRÊTA

En traversant la frontière pour faire ses films aux États-Unis, Denis Villeneuve s'est quelque peu éloigné des sujets estampillés "importants" qu'il venait d'aborder (Polytechnique, Incendies) pour explorer les mêmes thèmes au travers d'un cinéma de genre plus marqué. Malheureusement, les défauts des scénarios choisis par le cinéaste, comme la difficulté à incarner leur propos ou l'artificialité relative de leurs twists, se sont retrouvés exacerbés par le genre. Avec son dernier opus, le québécois touche-à-tout continue sa carrière prolifique en s'attaquant à la science-fiction et, pour la première fois, la forme et le fond coalescent de manière parfaitement aboutie dans une oeuvre narrativement ambitieuse. Une chose est sûre, Premier contact est à 100% un film de Denis Villeneuve. Ses différentes obsessions formelles et thématiques s'y retrouvent : la narration éclatée, le cycle de la violence et comment y mettre fin, le besoin de comprendre...la symbolique de créatures géantes qui ont plusieurs pattes? Seulement cette fois la maîtrise, au service d'une histoire simple mais dense, contrairement à Sicario qui était juste simplet, est implacable.

Au premier coup d'oeil, Premier contact évoque un maelström de références. L'introduction fait dans l'impressionnisme malickien avant d'opter pour un crescendo et un thème spielbergiens et des personnages de techno-thriller crichtonien (la linguiste, le physicien, le militaire) basculant dans une structure nolanienne mais avec un réalisme shyamalanien... En réalité, l'ouvrage ne ressemble à aucun autre film de contact extra-terrestre. La couleur est on ne peut mieux annoncée que lors de cette séquence où Villeneuve trait le maximum de la première rencontre entre le personnage d'Amy Adams et les aliens, épousant à fond la subjectivité de son héroïne. Ce n'est pas la mise en scène qui se fait "réaliste" mais la sensation d'exhaustivité presque procédurière de la scène qui lui confère toute son authenticité. Jamais n'avait-on autant ressenti le poids réel, concret, de ce que pouvait représenter pour un humain lambda le fait de rencontrer pour la première fois un extra-terrestre. Les cadres oppressants, le montage et la musique massive font monter la tension, rendant compte à la perfection du caractère imposant de l'instant. On est pas du tout dans du merveilleux ici. Ce qui fait penser à Shyamalan, ce n'est pas seulement le rythme et la sobriété relative ni même l'approche terre-à-terre d'un matériau éculé mais le choix de prendre ce moment, le premier contact qui donne son titre au film, et de l'étirer à l'intégralité du récit. Le titre est donc mensonger car on passe tout le film à suivre les prises de contact de l'équipe humaine avec les créatures. C'est la fin de Rencontres du 3ème type mais sur deux heures et l'expérience n'est jamais enchanteresse mais écrasante.

À l'instar du film de Steven Spielberg, Premier contact est un film sur la communication. Suivant cette ligne directrice, Villeneuve peut continuer l'exploration de ses marottes. De la nécessité de communiquer avec l'étranger ou entre nations, pour mieux comprendre, pour éviter d'avoir sans cesse recours à la violence. Le choix de faire du protagoniste une linguiste est la première décision qui distingue le film de ses prédécesseurs. Et en face, les aliens ne sont pas en reste. Parfaite incarnation des différents concepts et notions abordés par le film, les extra-terrestres de Premier contact proposent eux aussi une approche originale. Prenant une forme tentaculaire, quand ils ne ressemblent pas à la Faucheuse, leur apparence effrayante ne pourrait se faire plus "autre" et devient alors une énigme à décrypter. Étant donné qu'ils ne s'expriment pas comme nous, de manière linéaire, leurs phrases ne ressemblent pas à des lignes mais à quelque chose entre le test de Rorschach et l'Ouroboros. Tandis que les protagonistes cherchent à comprendre leur langage, le spectateur est invité à entreprendre une démarche sémiologique. Le film est plein de motifs de ce genre, que ce soit un palindrome en guise de prénom ou la structure même du film qui va d'avant en arrière. L'une des idées du film, c'est de reprendre l'hypothèse Sapir-Whorf selon laquelle la langue que l'on parle façonne la manière dont on perçoit le monde. Adoptant cette théorie, l'un des exploits de l'écriture et de la mise en scène est de jouer avec un autre langage universel : le langage cinématographique. Effectivement, il se joue quelque chose de brillamment méta dans la façon dont le public est amené à comprendre le langage visuel du film. Après tout, n'était-ce pas le carton d'ouverture d'Enemy qui clamait "Le chaos est un ordre que l'on n'a pas encore déchiffré"?

En effet, Premier contact n'est pas uniquement un film sur la communication mais un film sur la notion de temps, ou plutôt sa perception. Le concept même de mettre face à face l'humanité et une civilisation extra-terrestre nettement plus avancée joue avec cette question du temps. Il ne s'agit pas simplement de faire du colon le potentiel colonisé, comme nombre de films d'invasion extra-terrestre, mais de renvoyer à l'idée que différents peuples cohabitant une même planète, mais n'étant pas au même stade d'évolution technologique, représentent une géographie des étapes du développement humain. La Terre devient une frise, l'espace devient temps. Et la civilisation extra-terrestre devient la potentielle évolution future de la race humaine. En apprenant la culture de l'autre, l'Homme apprend à se connaître lui-même. Changer sa perception du temps, c'est comprendre son passé et penser au futur. C'est comprendre son Histoire afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais c'est aussi comprendre son histoire, à soi - le titre de la nouvelle dont est tirée le film est "Story of Your Life" - et c'est précisément lorsque le film bascule, ou plutôt lie, le global à l'intime qu'il se fait émotionnellement vertigineux. Étudiant la notion de communication et de temps mais aussi de mortalité, Premier contact charrie de nombreux concepts et va jusqu'à poser des questions sur le déterminisme et le libre-arbitre véritable ainsi que sur l'acceptation de l'inéluctable. Un film qui peut se targuer de présenter toute la richesse des ressentis humains ambivalents, à trouver l'optimisme dans la noirceur. Un encouragement à s'ouvrir à la vulnérabilité pour s'ouvrir aux autres, peu importe les conséquences.