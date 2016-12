L'année cinéma 2016 de Robert Hospyan

Devenir père change la vie. Hashtag lapalissade. Une nouvelle année cinématographique très riche s'achève et celle-ci aura notamment vu plusieurs films évoquer la question de la parentalité et plus précisément de la relation entre un père et sa fille. Qu'il s'agisse de l'inquiétude pour un enfant malade (Midnight Special, The Strangers, Premier contact) ou de la nécessité de se racheter aux yeux d'une adolescente (Steve Jobs, The Nice Guys), 2016 aura été peuplé de pères confrontés à leur descendance et notamment à leur émancipation, pour le meilleur (Vaiana) comme pour le pire (The Witch). De la sorcellerie à l'exorcisme, la psychose de la religion aura également habité nombre d’œuvres, jusque dans les plus improbables (Sausage Party), montrant des protagonistes féminins refuser la victimisation quitte à devenir le bourreau (Les Huit salopards, The Neon Demon, Elle), perpétuant un cycle de violence, entamé par les pères, biologiques ou spirituels. Heureusement, certaines œuvres (Rogue One) abordent toutes ces questions en apportant une conclusion plus optimiste...

MON TOP

1. Steve Jobs, Danny Boyle

2. Vaiana, la légende du bout du monde, John Musker & Ron Clements

3. The Witch, Robert Eggers

4. Premier contact, Denis Villeneuve

5. Elle, Paul Verhoeven

6. Les 8 salopards, Quentin Tarantino

7. Rogue One : A Star Wars Story, Gareth Edwards

8. Midnight Special, Jeff Nichols

9. The Neon Demon, Nicolas Winding Refn

10. The Strangers, Hong-Jin Na/Sausage Party, Conrad Vernon, Greg Tiernan

MON TOP INÉDITS

1. Sexe, mensonges et élections, Josh Kriegman, Elyse Steinberg

2. Popstar : Never Stop Never Stopping, Akiva Schaffer, Jorma Taccone

3. The Nightmare, Rodney Ascher

4. Bone Tomahawk, S. Craig Zahler

5. Cooties, Jonathan Milott, Cary Murnion

MON TOP SÉRIES

1. American Crime Story - The People vs O.J. Simpson

2. Game of Thrones (saison 6)

3. The Crown (saison 1)

4. Inside Amy Schumer (saison 4)

5. The Americans (saison 4)

6. Crazy Ex-Girlfriend (saison 1 & 2)

7. Chef's Table (saison 2)

8. The Night Of (saison 1)

9. Broad City (saison 3)

10. Westworld (saison 1)

MES ATTENTES POUR 2017

1. Dunkerque, Christopher Nolan

2. The Kidnapping of Edgardo Mortara, Steven Spielberg

3. Star Wars Episode VIII,Rian Johnson

4. Baby Driver, Edgar Wright

5. Molly's Game, Aaron Sorkin

6. The Shape of Water, Guillermo del Toro

7. Silence, Martin Scorsese

8. Coco, Lee Unkrich

9. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve

10. Alien : Covenant, Ridley Scott