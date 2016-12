Dossier 2016: 12 films qui sont sortis des sentiers battus

C'est la question que nous nous posons tous les ans dans ce bilan de l'année: quoi de plus magique que de rentrer dans une salle de cinéma et d’être stupéfait, pris de court, emmené ailleurs par ce que l’on voit ? FilmDeCulte a compilé douze films parmi ce que les sorties en salles de 2016 nous ont proposé de plus novateur, gonflé ou zinzin - avec, cette année, beaucoup d'audacieux paris français. Alors, quel(le)s cinéastes ont le plus fait bouger les choses cette année ?

• Anomalisa, Charlie Kaufman & Duke Johnson (Etats-Unis)

Quelque part entre le rêve amoureux et le cauchemar existentiel, c'est chez les marionnettes qu'il fallait chercher l'un des films américains les plus adultes de l'année - pour filmer le sexe ou l'amour, fusionnel ou malade.

• Elle, Paul Verhoeven (France)

Il fallait l'ironie mordante de Paul Verhoeven et la majesté d'Isabelle Huppert pour réussir cette adaptation impossible au mauvais esprit particulièrement réjouissant.

• Evolution, Lucile Hadzihalilovic (France)

Le retour d'une réalisatrice rare qui signe un fascinant conte et récit d'apprentissage ne ressemblant à rien de ce que vous pouvez voir actuellement au cinéma.

• Homo Sapiens, Nikolaus Geyrhalter (Autriche)

L'un des ovnis les plus culottés de l'année qui, à partir d'une succession de plans fixes, parvient à émouvoir et éveiller l'imaginaire dans ce chaos paisible digne d'un film de science-fiction.

• Ma Loute, Bruno Dumont (France)

On n'imaginait pas nécessairement le réalisateur de L'Humanité ou de Camille Claudel 1915 signant un suspens comique tel que P'tit Quinquin. Ma Loute va encore plus loin dans la folie drolatique et poétique.

• The Neon Demon, Nicolas Winding Refn (États-Unis / Danemark / France)

Candide et premier degré quand on le croit provocateur et cynique, racontant son histoire par la mise en scène quand la plupart des cinéastes illustrent simplement des scénarios : Nicolas Winding Refn continue avec succès de ne rien faire comme les autres, ou comme on l'attend.

• Nocturama, Bertrand Bonello (France)

Une utopie adolescente qui s'éteint : Bonello signe l'un des sidérants morceaux de mise en scène de l'année.

• L'Ornithologue, Joao Pedro Rodrigues (Portugal)

En faisant de Saint-Antoine un ornithologue particulièrement sexualisé, Rodrigues signe un parcours initiatique, libre et poétique, qui célèbre toutes les jouissances.

• Suite armoricaine, Pascale Breton (France)

Nous l'avions manqué à sa sortie : voici l'une des plus singulières propositions de l'année, un film-fleuve sur le temps et les souvenirs avec un ton tout à fait inédit.

• Théo et Hugo dans le même bateau, Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France)

C'est par l'artifice et le kitsch que Ducastel et Martineau investissent la grandeur du sentiment amoureux et de la passion sexuelle, dans un Paris aussi magique que réel. Quand tout est trop, un peu faux, et sonne pourtant plus juste qu'ailleurs.

• Le Trésor, Corneliu Porumboiu (Roumanie)

Un conte cocasse qui, derrière le drame social, n'a cessé de nous surprendre, jusqu'à son improbable et joyeux générique de fin.

• Une vie, Stéphane Brizé (France)

On craignait l'adaptation téléfilm pour France 3, Stéphane Brizé évoque plutôt la modernité d'une Andrea Arnold avec ce dépoussiérage sensoriel du livre de Maupassant.

