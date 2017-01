BOX-OFFICE FRANCE: "Dalida" mollement en tête lors des 1eres séances parisiennes

Dalida a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais avec 1597 entrées dans 27 salles, le biopic n'affole pas vraiment les stats. Il devance La Grande muraille de Zhang Yimou avec Matt Damon qui attire 1100 spectateurs dans 19 salles.

Belle performance du drame japonais Harmonium de Koji Fukada, qui obtient la 4e meilleure moyenne par copie de la semaine avec 468 entrées dans 10 salles. C'est presque autant que The Birth of a Nation (561 entrées) qui est pourtant diffusé dans pratiquement deux fois plus de salles (19 copies), et c'est largement mieux que The Last Face, le nanar de Sean Penn qui est lui aussi plus diffusé (12 copies) mais avec un score bien plus faible à la clef (279 spectateurs).

Source Rentrak France

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter