PETERLOO: 1re image du nouveau Mike Leigh

Peterloo est le nouveau long métrage réalisé par le Britannique Mike Leigh. Celui-ci est un film historique relatant le massacre qui a eu lieu à Manchester en 1819, lors d'une manifestation pacifique où des dizaines de milliers de personnes réclamaient une réforme de la représentation parlementaire.

Il s'agit du premier film de Mike Leigh depuis Mr Turner en 2014. Dick Pope signera la photographie de ce film qui compte notamment Christopher Eccleston à son casting. Peterloo devrait être visible courant 2018. En passant par Cannes où il a déjà remporté la Palme (Secrets et mensonges) et le prix de la mise en scène (Naked) ?

Une première image de Peterloo a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !