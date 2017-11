BOX-OFFICE FRANCE: "Thor", leader costaud

Thor : Ragnarok n'a pas manqué ses débuts au box-office français de la semaine. Le blockbuster a réuni 1.140.386 spectateurs: c'est mieux que le premier volet (895.181 tickets), presque au niveau du second épisode (1.159.433 entrées), et ce malgré un buzz moyen. En seconde position, la comédie homophobe Epouse-moi mon pote trouve sans grande surprise son public avec 970.435 entrées dans 513 salles. Le film ne reproduit cependant pas le score de la comédie misogyne Alibi.com, produite par une équipe voisine (et constante dans ses valeurs beaufs et réacs), qui avait attiré 1.124.383 spectateurs. Bon début également pour Au revoir là-haut d'Albert Dupontel avec 550.185 entrées dans 488 salles, un score proche de celui réalisé par son précédent succès, 9 mois ferme (546.618 entrées). C'est plus difficile pour Logan Lucky de Steven Soderbergh qui compte 85.199 spectateurs dans 202 salles. L'Ours d'or Corps et âme de la Hongroise Ildiko Enyedi débute à 27.364 entrées dans 72 salles.

Du côté des anciennes sorties, Le Sens de la fête continue de très bien se maintenir (-17% en un mois) et cumule 2.168.818 entrées. Ça fonctionne aussi pour L’École buissonnière avec François Cluzet: -8.1% seulement et 1.110.501 entrées en 3 semaines. Parmi les plus petit calibres, la Palme d'or The Square bat en deux semaines le score du précédent film de Ruben Östlund, Snow Therapy (203.983 entrées). En bas de classement, Detroit de Kathryn Bigelow franchit les 250.000 entrées en 3e semaine (251.715 tickets).

