BERLINALE 2018: et le président du jury est...

Le président du jury de la prochaine Berlinale a été annoncé. Il s'agit de l'Allemand Tom Tykwer. Le réalisateur a signé son premier film en 1994 avec Maria la maléfique, et explose sur la scène internationale quelques années plus tard avec Cours Lola cours. Il dirige Cate Blanchett dans Heaven, réalise Le Parfum et fait l'ouverture de la Berlinale avec le thriller The International en 2009. Plus récemment, il co-réalise Cloud Atlas avec les sœurs Wachowski.

L'an passé, Paul Verhoeven, président du jury, avait couronné la romance fantastique Corps et âme de la Hongroise Ildiko Enyedi, actuellement en salles. La sélection de la Berlinale sera dévoilée ultérieurement. Le festival se déroulera du 15 au 25 février et sera comme chaque année à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source: Berlinale

