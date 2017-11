A SPECIAL LADY: 1res images d'un nouveau thriller coréen

Autrefois prostituée, Hyun-Jung est désormais la numéro 2 d'un gang redouté. Sang-Hoon veut faire d'elle la numéro 1, mais Hyun-Jung ne rêve que d'une autre vie...

Voici le pitch de A Special Lady, premier long métrage du Coréen Lee An-Gyu. Ce thriller met notamment en scène l'actrice Kim Hye-Soo, qu'on a pu voir récemment dans Coin Locker Girl ou le blockbuster Les Braqueurs. A Special Lady sort dans quelques jours en Corée.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !