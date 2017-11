MY LIFE ON THE ROAD: Julianne Moore en féministe pour Julie Taymor

Julianne Moore est annoncée au casting du prochain long métrage réalisé par Julie Taymor. Ce film, intitulé My Life on the Road, est consacré à la journaliste et figure du féminisme Gloria Steinem. Ce film sera adapté de ses propres mémoires. Le scénario sera écrit par la dramaturge américaine Sarah Ruhl.

On ne sait pas encore quand débutera le tournage de ce long métrage. Il s'agira du premier film de Taymor, réalisatrice de Titus, Frida et Accross the Universe, depuis The Tempest en 2010. On pourra voir Julianne Moore très prochainement dans Le Musée des merveilles de Todd Haynes puis Bienvenue à Suburbicon de George Clooney.

Source

