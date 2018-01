OSCARS 2018: les nominations de la guilde des producteurs

Nouvelle étape-clef de la saison Oscars, les nominations de la guilde des producteurs ont été dévoilées. Parmi les absences notables: Phantom Thread, The Florida Project et Mudbound - pas d'énormes surprises pour ces prix qui privilégient généralement les plus gros succès au box-office.

Les prix seront décernés le 20 janvier. Découvrez les nommés ci-dessous.

Meilleur film

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

The Big Sick

Call Me By Your Name

Dunkerque

La Forme de l'eau

Le Grand jeu

Lady Bird

Moi, Tonya

Wonder Woman

Meilleur film d'animation

Baby Boss

Coco

Ferdinand

Lego Batman, le film

Moi, moche et méchant 3

