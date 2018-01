1048 LUNES: gros plan sur une curiosité réalisée par Charlotte Serrand

D’abord, l’attente. Celle de Briséis qui, délaissée, face à la mer, attend Achille. Puis Phyllis, déambulant par bois et chemins, qui attend Démophon ; et aussi Héro à guetter le retour de Léandre ; Oenone attendant Pâris ; et bien sûr Pénélope, à se languir d’Ulysse. Autant de personnages empruntés aux Héroïdes, texte d’Ovide qui revisitait en son temps les figures féminines de la mythologie grecque sous forme d'adresses écrites à l’époux ou l’amant dont elles étaient séparées...

Voici le pitch de 1048 lunes, réalisé par la Française Charlotte Serrand. Programmatrice au Festival de la Roche-sur-Yon, Charlotte Serrand signe ici son premier long métrage. 1048 lunes a été sélectionné l'été dernier au FID Marseille. Il sera dévoilé en avant première au public parisien ce lundi 8 janvier à 20h au cinéma l'Archipel.

Des premières images de 1048 lunes ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

