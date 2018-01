LE MONDE EST STONE: des invitations pour voir "Docteur Folamour" en ouverture du cycle au Forum des Images !

Le cycle Le Monde est Stone débute ce mercredi 10 janvier au Forum des Images à Paris et se poursuivra jusqu'au 28 février. Ce programme proposera un portrait de l'Amérique en 80 films, avec en invité exceptionnel le cinéaste américain Oliver Stone. Le réalisateur de Platoon, Né un 4 juillet, JFK ou Tueurs nés donnera une masterclass le samedi 27 janvier, livrera ses références cinéphiles à l'occasion d'une carte blanche et sera présent pour des projections-débats.

Nous vous proposons de gagner des invitations pour Docteur Folamour de Stanley Kubrick, film de chevet d'Oliver Stone, et qui sera diffusé en ouverture du cycle ce mercredi 10 janvier à 20h. Pour participer, c'est très simple: envoyez-nous votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de l'article. Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

Toutes les infos sur Le Monde est Stone

