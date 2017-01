OSCARS 2017: les nominations des Producers Guild Awards

Les nominations de la guild des producteurs, récompensant les meilleurs films anglo-saxons de l'année, ont été dévoilées. Ces prix sont un fort indicateur du buzz Oscars. Ils seront décernés le 28 janvier.

Découvrez ci-dessous les longs métrages sélectionnés.

Meilleur film

Comancheria

Deadpool

Fences

Les Figures de l'ombre

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Premier contact

Tu ne tueras point

Meilleur film d'animation

Comme des bêtes

Kubo et l'Armure magique

Le Monde de Dory

Vaiana, la légende du bout du monde

Zootopie

Meilleur documentaire

Dancer

The Eagle Huntress

Life, Animated

O.J.: Made in America

Tower

Source

