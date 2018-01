OBSCURO BARROCO: 1eres images de l'ovni grec sélectionné à la Berlinale

Obscuro Barroco fait le portrait de Luana Muniz, icône transgenre de Rio de Janeiro qui a disparu l'an passé.

Obscuro Barroco est réalisé par la Grecque Evangelia Kranioti et a fait auparavant l'objet d'une installation. Ce film figure parmi les premiers noms sélectionnés dans la section Panorama de la Berlinale. Retrouvez ces premiers titres en cliquant ici.

Des premières images de Obscuro Barroco ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Jill Holleville

