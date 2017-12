Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.

Voici le pitch de L’Échappée belle, réalisé par l'Italien Paolo Virzi (Folles de joie). Ce mélodrame qui met en scène Helen Mirren et Donald Sutherland figurait en compétition à la Mostra de Venise. Il sort en salles ce mercredi 3 janvier. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

