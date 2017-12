GRACE JONES - BLOODLIGHT & BAMI: 1res images du doc consacré à l'icône

Bigger than life, déchainée, effrayante et androgyne - Grace Jones joue sur toutes ces facettes. Nous la découvrons ici en tant qu'amoureuse, fille, mère, sœur et même grand-mère, alors qu'elle se soumet à notre regard et nous permet de comprendre ce qu'il y a derrière son masque.

Voici le point de départ de Grace Jones: Bloodlight and Bami, documentaire consacré à la chanteuse, actrice et icône de la mode Grace Jones. Ce documentaire est réalisé par la Britannique Sophie Fiennes (Over Your Cities Grass Will Grow). Il est sorti il y a quelques semaines outre-Manche, après avoir été dévoilé au Festival de Toronto.

Découvrez des premières images de Grace Jones: Bloodlight and Bami dans notre galerie.

