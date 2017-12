Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le droit d’asile lui était refusé, qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?

Voici le pitch de Une saison en France, nouveau long métrage du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun (Un homme qui crie, Grigris). A l'affiche: Eriq Ebouaney et Sandrine Bonnaire. Une saison en France sortira en France le 31 janvier.

Sa bande annonce a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !