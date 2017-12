BOX-OFFICE FRANCE: Ridley Scott mène, "Heartstone" se distingue aux 1res séances Paris

Après une production tumultueuse, Tout l'argent du monde de Ridley Scott a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film avec Michelle Williams et Christopher Plummer a attiré 1355 spectateurs dans 22 salles. Il bat L’Échange de princesses, qui débute solidement néanmoins avec 1129 entrées dans 17 salles. Le podium est complété par la comédie Momo, distancée avec 769 entrées dans 15 salles. Le film avec Christian Clavier aura peut-être l'occasion de se rattraper sur l'ensemble du territoire.

Du côté des petites sorties, c'est la découverte islandaise Heartstone qui se distingue avec une bonne moyenne par copie: 96 entrées dans 2 salles seulement. I Am Not a Witch est un peu plus à la peine avec 145 entrées dans 5 salles. Mais la meilleure moyenne par copie est pour Pitch Perfect 3, qui réunit 688 spectateurs dans 7 salles seulement.

Source Rentrak France

