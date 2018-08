FESTIVAL CINEMALAYA 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival Cinemalaya, principale manifestation dédiée au cinéma philippin, a été dévoilé.

Le Grand Prix a couronné Waiting for Sunset de Carlo Enciso Catu. Ce film raconte l'histoire de deux personnes âgées, Teresa et Celso, qui vivent en couple sans être mariés. Un jour, le mari de Teresa leur passe un coup de téléphone et les appelle à l'aide... Découvrez des premières images de Waiting for Sunset dans notre galerie.

Parmi les autres films primés, citons Liway de Kip Oebanda, qui a obtenu le prix du public ainsi qu'une mention du jury. Le film raconte le quotidien d'une mère vivant avec son fils dans une prison de fortune située à l’intérieur d’un camp militaire pour rebelles et criminels.

Retrouvez le palmarès complet en cliquant ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !