BOX-OFFICE US: "En eaux troubles" croque la première place

En eaux troubles, le film de requin géant avec Jason Statham et Li Bingbing, a pris la tête du classement au box-office américain. Ce blockbuster au budget estimé à 130 millions de dollars débute plutôt solidement avec 44.5 millions de dollars dans plus de 4000 salles. En eaux troubles sortira le 22 août en France. Le film d'horreur conspué Slender Man fait illusion lors de son premier weekend avec 11.3 millions de dollars dans 2358 salles pour un budget raisonnable de 10 millions.

Débuts encourageants pour BlacKkKlansman, le nouveau Spike Lee Grand Prix au dernier Festival de Cannes. Dans une combinaison de salles plus resserrée (1512 copies), le film récolte 10.8 millions de dollars (pour un budget estimé à 15 millions). Sa moyenne par copie est solide et il s'agit d'un des meilleurs démarrages pour le cinéaste aux États-Unis. Flop en revanche pour le film de chiens Dog Days avec Vanessa Hudgens et Eva Longoria: seulement 2.6 millions de dollars alors que le film dispose de près de 2500 salles.

Du côté des anciennes sorties, Mission: Impossible - Fallout laisse la place de leader et cumule 161.9 millions de dollars en 3 semaines. Même s'il a réalisé le meilleur démarrage de la série, le film devrait avoir du mal à chercher le record détenu par Mission: Impossible II (215.4 millions en fin de carrière).

Source

