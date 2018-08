LES GRANDS SQUELETTES: 1re image du nouveau Philippe Ramos

A Paris, lors d’une journée printanière, un homme en costume est étendu sur le sol. S’il se relève, c’est sans bien savoir pourquoi il était d’abord tombé. Ses pensées nous parviennent : très vite, elles dérivent, remontent à son réveil, sa compagne endormie à l’ombre des rideaux...

Voici le pitch des Grands squelettes, nouveau long métrage du Français Philippe Ramos (Capitaine Achab, Jeanne captive, Fou d'amour. Les Grands squelettes a été dévoilé le mois dernier en compétition au FID Marseille. A l'affiche: Mélodie Richard, Melvil Poupaud, Jacques Bonnaffe, Jacques Nolot, Jean-François Stevenin ou encore Denis Lavant.

Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

