La sélection de la 24e édition de l’Étrange Festival a été dévoilée. L'indispensable manifestation parisienne dédiée aux cinémas alternatifs, marginaux, déroutants et extravagants aura lieu du 5 au 16 septembre au Forum des Images. Découvrez le menu ci-dessous !

Ouverture

Bavure de Donato Sansone + Anna & the Apocalypse de John McPhail

Clôture

The Man with the Magic Box de Bodo Kox

Compétition

Amala d'Omer Rodriguez Lopez

Utoya 22 d'Erik Poppe

Meurs, monstre, meurs d'Alejandro Fadel

The Spy Gone North de Yoon Jong-Bin

Mandy de Panos Cosmatos

Luz deRuth Mader Tilman Singer

Life Guidance de Ruth Mader

Up Upon the Stars de Zoe Berriatua

The Nightshifter de Dennison Ramalho

Dachra de Abdelhamid Bouchnak

The House That Jack Built de Lars Von Trier

Perfect Skin de Kevin Chicken

Anna & the Apocalypse de John McPhail

L'Heure de la sortie de Sébastien Marnier

May the Devil Take You de Timo Tjahjanto

Perfect de Eddie Alcazar

A Vigilante de Sarah Daggar-Nickson

The Field Guide to Evil (Collectif)

Killing de Shinya Tsukamoto

Buybust de Erik Matti

The Dark de Justin P.Lange & Klemens Hufnagl

Nouveaux talents - hors compétition

Kafou de Bruno Mourral

She de Zhou Shengwei

Rhizom de Shazzula

Lifechanger de Justin McConnell

Mondovision - hors compétition

Diamantino de Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt

Violence Voyager de Ujicha

Upgrade de Leigh Whannell

Dukun de Dain Said

Frig de Antony Hickling

Liverleaf de Eisuke Naito

Climax de Gaspar Noé

Coincoin et les Z'inhumains de Bruno Dumont

I Feel Good de Bruno Delépine et Gustave Kervern

Fags in the Fast Line de Josh Sinbad Collins

Documentaires

Des cowboys et des Indiens de Fabrice du Welz

L'Ange du nord de Jean Michel Roux

The Allins de Sami Saif

Carte blanche à Jackie Berroyer

Lune froide de Patrick Bouchitey

Exotica de Atom Egoyan

La Vengeance est à moi de Shohei Imamura

Double messieurs de Jean-François Stévenin

Clonk de Bertrand Lenclos + Mission Socrate de Bertrand Lenclos & Jackie Berroyer

Carte blanche à Pakito Bolino (25 and du Dernier cri)

Mondo DC

Undergronde de Francis Vadillo + Dearraindrop de Billy Grant + 2Up:Block/2Up:Phobia de Tetsunori Tawaraya + Sgure/Sgure ox/DJ Rainbow Ejaculation / Muscle Park de Sekitani Norihiro

Red & Rosy de Frank Grow + Matt Konture de Francis Vadillo

Focus Shahram Mokri

Fish & Cat

Invasion

Focus Adilkhan Yerzhanov

Night God

The Plague at the Karatas Village

The Owners

Constrictors

The Story of Kazakh Cinema

Realtors

La Tendre indifférence du monde

8mm Hachimiri Madness - Japanese Indies from the Punk Years

The Isolation of 1/880000 de Sogo Ishii + The Adventure of Denchu Kozo de Shinya Tsukamoto

I Am Sono Sion !! de Sono Sion + Tokyo Cabbageman K de Akira Ogata

Saint Terrorism de Yamamoto Masashi

Hanasareru Gang de Nobuhiro Suwa

A Man's Flower Road de Sono Sion

Happiness Avenue de Hirano Katsuyuki

Unk de Makoto Tezuka + High-School-Terror de Makozo Tezuka + The Rain Women de Shinobu Yaguchi

Nikkatsu Extravaganza !

Blind Woman's Curse de Teruo Ishii

Les Tueuses en collants noirs de Yasuharu Hasebe

La trilogie Woman Gambler de Haruyasu Noguchi

La saga Stray Cat Rock de Yasuharu Hasebe et Toshiya Fujita

L'Etrange Musique

Mondo DC

Embodiment of Evil de Jose Mojica Marins

Retour de flamme

The Tell Tale Heart de Charles Klein & Leon Shomroy

Le Crime du Docteur Crespi de John H. Auer

Rachmaninoff's Prelude de Castleton Knight

Les Pépites de l’Étrange

L'Hôpital de Arthur Hiller

La Saignée de Claude Mulot

Parade funèbre des roses de Toshio Matsumoto

Séances spéciales

El Otro Cristobal de Armand Gatti

Fender l'Indien de Robert Cordier

Moi, Christine F, 13 ans, droguée, prostituée de Uli Edel

