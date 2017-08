DISOBEDIENCE: 1ere image du nouveau Sebastian Lelio avec Rachel Weisz et Rachel McAdams

Une femme retourne dans sa communauté juive orthodoxe de Londres et renoue avec une ancienne amante qui est aussi la femme de son cousin.

Voici le pitch de Disobedience, le nouveau long métrage du réalisateur chilien Sebastian Lelio. Il s'agit du premier film tourné en anglais par le réalisateur de Gloria et dont le dernier long en date, le brillant Une femme fantastique, est actuellement en salles. A l'affiche: Rachel Weisz et Rachel McAdams.

Disobedience fera sa première mondiale à la rentrée, dans le cadre du Festival de Toronto. Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !