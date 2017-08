BOX-OFFICE FRANCE: "Valerian" 2e meilleur démarrage de l'année aux 1eres séances Paris

Après son démarrage famélique au box-office américain le weekend dernier, Valérian et la cité des mille planètes retrouve quelques couleurs aux premières séances parisiennes de ce mercredi où le film a attiré 5306 spectateurs dans 27 salles. Il s'agit du deuxième meilleur démarrage de 2017 aux premières séances parisiennes derrière Moi, moche et méchant 3 mais devait La La Land. Ce début est néanmoins plus faible que ceux de Lucy (6359 tickets) ou du Cinquième élément (6905 entrées). Le film d'animation Les As de la jungle prend la deuxième place mais reste à distance avec 895 entrées dans 16 salles.

Le podium est solidement complété par le film en costumes My Cousin Rachel, qui attire 811 spectateurs dans 16 salles. Le film d'horreur I Wish prend mollement la quatrième place avec 381 spectateurs dans 10 salles. Le film indé américain Transfiguration passe pour le moment inaperçu avec 23 entrées dans 2 salles.

Source: Rentrak France

