BERLINALE 2017: retour en photos sur les stars du festival

La Berlinale a pris fin ! Retrouvez le palmarès officiel en cliquant ici et le dossier de la rédaction en cliquant là.

Outre les nombreuses découvertes, les stars et grands noms du cinéma ont également été à l'honneur lors du festival berlinois. Paul Verhoeven, Catherine Deneuve, Hugh Jackman, Kristin Scott-Thomas, Gillian Anderson, Patricia Clarkson, Kim Min-Hee ou encore Armie Hammer se sont prêtés au jeu des conférences de presse.

Retour en photos sur les stars de la Berlinale !

Crédit photo: Jill Holleville

