MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE: l'affiche officielle de l'anime dévoilée

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grande-tante dans le village de Redmanor. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit...

Voici le pitch de Mary et la fleur de la sorcière, nouveau long métrage de Hiromasa Yonebayashi. Le réalisateur japonais, venu de Ghibli, s'est fait connaître avec les superbes Arrietty, le petit monde des chapardeurs et Souvenirs de Marnie). Mary et la fleur de la sorcière sortira le 21 février en France.

Son affiche officielle a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source: Okarina

