BAFTA 2018: les nominations

Les nominations des BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars, ont été dévoilées. La Forme de l'eau mène la danse avec 11 citations, tandis que la production locale Les Heures sombres hérite du traditionnel boost britannique avec 9 citations.

Les prix seront décernés le 18 février.

Meilleur film

Call Me By Your Name de Luca Guadagnino

Les Heures sombres de Joe Wright

Dunkerque de Christopher Nolan

La Forme de l'eau de Guillermo del Toro

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance de Martin Mcdonagh

Meilleur film britannique

Les Heures sombres de Joe Wright

La Mort de Staline d'Armando Iannucci

Seule la Terre de Francis Lee

The Young Lady de William Oldroyd

Paddington 2 de Paul King

3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance de Martin Mcdonagh

Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve pour Blade Runner 2049

Luca Guadagnino pour Call Me By Your Name

Christopher Nolan pour Dunkerque

Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau

Martin Mcdonagh pour 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Meilleure actrice

Annette Bening dans Film Stars Don't Die in Liverpool

Frances McDormand dans 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Margot Robbie dans Moi, Tonya

Sally Hawkins dans La Forme de l'eau

Saoirse Ronan dans Lady Bird

Meilleur acteur

Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread

Daniel Kaluuya dans Get Out

Gary Oldman dans Les Heures sombres

Jamie Bell dans Film Stars Don't Die in Liverpool

Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name

Meilleure actrice dans un second rôle

Allison Janney dans Moi, Tonya

Kristin Scott Thomas dans Les Heures sombres

Laurie Metcalf dans Lady Bird

Lesley Manville dans Phantom Thread

Octavia Spencer dans La Forme de l'eau

Meilleur acteur dans un second rôle

Christopher Plummer dans Tout l'argent du monde

Hugh Grant dans Paddington 2

Sam Rockwell dans 3 Billboards: Les panneaux de la vengeance

Willem Dafoe dans The Florida Project

Woody Harrelson dans 3 Billboards: Les panneaux de la vengeance

Meilleur premier film britannique

The Ghoul de Gareth Tunley

I Am Not A Witch de Rungano Nyoni

Jawbone de Thomas Napper

Kingdom of Us de Lucy Cohen

The Young Lady de William Oldroyd

Meilleur film d'animation

Coco

La Passion Van Gogh

Ma vie de courgette

Meilleur documentaire

City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icare

Une suite qui dérange

Jane

Meilleur film en langue étrangère

Elle (France)

D'abord, ils ont tué mon père (Cambodge)

Mademoiselle (Corée du sud)

Faute d'amour (Russie)

Le client (Iran)

Meilleur scénario original

Jordan Peele pour Get Out

Steven Rogers pour Moi, Tonya

Greta Gerwig pour Lady Bird

Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau

Martin McDonagh pour 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Meilleure adaptation

James Ivory pour Call Me by Your Name

Armando Iannucci, Ian Martin & David Schneider pour La Mort de Staline

Matt Greenhalgh pour Film Stars Don’t Die in Liverpool

Aaron Sorkin pour Le Grand jeu

Simon Farnaby & Paul King pour Paddington 2

Meilleure musique

Benjamin Wallfisch et Hans Zimmer pour Blade Runner 2049

Dario Marianelli pour Les Heures sombres

Hans Zimmer pour Dunkerque

Jonny Greenwood pour Phantom Thread

Alexandre Desplat pour La Forme de l'eau

Meilleure photographie

Roger Deakins pour Blade Runner 2049

Bruno Delbonnel pour Les Heures sombres

Hoyte Van Hoytema pour Dunkerque

Dan Laustsen pour La Forme de l'eau

Ben Davis pour 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Meilleur montage

Jonathan Amos, Paul Machliss pour Baby Driver

Joe Walker pour Blade Runner 2049

Lee Smith pour Dunkerque

Sidney Wolinsky pour La Forme de l'eau

John Gregory pour 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance

Meilleurs décors

Sarah Greenwood, Katie Spencer pour La Belle et la Bête

Dennis Gassner, Alessandra Querzola pour Blade Runner 2049

Sarah Greenwood, Katie Spencer pour Les Heures sombres

Nathan Crowley, Gary Fettis pour Dunkerque

Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau pour La Forme de l'eau

Meilleurs costumes

Jacqueline Durran pour La Belle et la Bête

Jacqueline Durran pour Les Heures sombres

Jennifer Johnson pour Moi, Tonya

Mark Bridges pour Phantom Thread

Luis Sequeira pour La Forme de l'eau

Meilleurs maquillages et coiffures

Donald Mowat, Kerry Warn pour Blade Runner 2049

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji pour Les Heures sombres

Deborah La Mia Denaver, Adruitha Lee pour Moi, Tonya

Daniel Phillips pour Confident royal

Naomi Bakstad, Robert A. Pandini, Arjen Tuiten pour Wonder

Meilleur son Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater pour Baby Driver

Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth pour Blade Runner 2049

Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten pour Dunkerque

Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern pour La Forme de l'eau

Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood pour Star Wars : les derniers Jedi

Meilleurs effets spéciaux

Gerd Nefzer, John Nelson pour Blade Runner 2049

Scott Fisher, Andrew Jackson pour Dunkerque

Dennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott pour La Forme de l'eau

Nominés à déterminer pour Star Wars : les derniers Jedi

Nominés à déterminer pour La Planète des singes : suprématie

