LITTLE JOE: 1re image de l'étrange nouveau projet de Jessica Hausner

Une mère et son fils se retrouvent affectés par une plante génétiquement modifiée qui aurait le pouvoir de provoquer d'étranges changement sur les êtres vivants...

Voici le pitch de Little Joe, un drame fantastique réalisé par l'Autrichienne Jessica Hausner. Repérée notamment avec le mystérieux Hôtel, Hausner a signé plus récemment le déroutant Amour fou, passé par Un Certain Regard. Little Joe devrait être visible courant 2019.

Une première image a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

