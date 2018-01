BOX-OFFICE US: "Insidious" décolle, "Jumanji" renverse les Jedi

Le quatrième volet de Insidious n'a pas manqué ses débuts au box-office américain du weekend. Le film d'horreur a rapporté 29.2 millions de dollars dans un peu plus de 3000 salles alors que son budget est estimé à 10 millions de dollars. C'est le deuxième meilleur démarrage de la franchise derrière l'épisode 2 (40 millions) mais devant les épisodes 3 (22 millions) et 1 (13 millions). C'est la seule grosse nouveauté de la semaine.

Du côté des anciennes sorties, le remake de Jumanji renverse Star Wars: les derniers Jedi et s'empare de la tête du classement. Le film avec The Rock résiste mieux (-28.1% en 3e semaine contre -55.2% en 4e semaine). Ce qui sur le papier ressemblait à une formule de sous-film ringard s'achemine désormais vers les 250 millions de dollars.

Parmi les sorties en vue des Oscars, Le Grand jeu s'invite dans le top 10 (14.2 millions en 2 semaines). Belle progression également pour Moi, Tonya, qui cumule 5.2 millions en 5 semaines tout en restant en exploitation limitée (moins de 250 salles).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !