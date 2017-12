LES FAUX TATOUAGES: 1res images d'une découverte québécoise sélectionnée à la Berlinale

Théo fête ses 18 ans seul, s’enivrant de bières bon marché et de l’adrénaline d’un spectacle punk rock brutal. C’est là qu’il rencontre Mag, une fille colorée et marginale qui l’invite à passer la nuit avec elle. De cette rencontre fortuite naît une idylle sans étiquette avec pour date d’expiration le départ imminent de Théo, qui est contraint de quitter Montréal afin de repartir à neuf dans une petite ville, loin d’un passé empreint de culpabilité et de remords.

Voici le pitch des Faux tatouages, premier long métrage du jeune Canadien Pascal Plante. Les Faux tatouages est sélectionné à la prochaine Berlinale, dans la section Génération. Retrouvez les premiers titres sélectionnés en cliquant ici.

Des premières images de ce long métrage ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

