BOX-OFFICE US: démarrage costaud pour "Les Gardiens de la galaxie 2"

Sans surprise, Les Gardiens de la galaxie 2 a hérité de la première place au box-office américain du weekend. Avec 145 millions de dollars au compteur, le blockbuster fait un peu mieux que le premier épisode qui avait démarré à 134.3 millions. Aucune autre "grosse" nouveauté ne s'est frottée au mastodonte ce weekend. Première sortie limitée, The Dinner avec Richard Gere et Laura Linney, présenté en début d'année en compétition à la Berlinale, débute doucement avec 755.000 dollars dans 500 salles.

Du côté des anciennes sorties, Fast & Furious 8 recule en seconde position et confirme qu'avec 207 millions de dollars en un mois, le film ne se remboursera pas sur le seul sol américain (250 millions de dollars de budget). Même s'il cartonne à l'international, le blockbuster finira très loin du score du premier épisode qui avait dépassé les 350 millions de dollars en fin de carrière.

