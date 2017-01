BOX-OFFICE US: M.Night Shyamalan mouche Vin Diesel

Selon les premières estimations, Split, le nouveau thriller fantastique signé M.Night Shyamalan, ferait le meilleur démarrage du weekend au box-office américain. Ce film, qui sera dévoilé dans quelques jours en ouverture du Festival du Film Fantastique de Gérardmer, pourrait atteindre les 28 millions de dollars dans 3000 salles alors qu'il n'a coûté que 10 millions. Cela constituerait un second succès de suite pour le réalisateur après une série de déconvenues. Il y a un an et demi, le film d'horreur The Visit avait démarré à 25 millions de dollars et avait permis au réalisateur de se remettre en selle après notamment le flop de After Earth avec Will Smith.

Split battrait le film d'action xXx: Reactivated avec Vin Diesel, pourtant davantage diffusé (3600 écrans). Ce long métrage ne récolterait que 20 millions de dollars alors qu'il a été produit pour 85 millions. Moins exposé (dans un millier de salles), Le Fondateur avec Michael Keaton passerait plutôt inaperçu avec un score estimé à 3 millions de dollars.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

