BOX-OFFICE FRANCE: Ben Affleck à la traine aux 1eres séances parisiennes

La comédie française Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1688 entrées dans 22 salles, le film effectue de bons débuts et bat nettement un sac de billes avec Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier et Kev Adams. Le film adapté du roman de Joseph Joffo est davantage diffusé (23 copies) mais n'a été vu que par 1262 personnes. Live by Night de Ben Affleck, précédé par une mauvaise rumeur, reste derrière avec 1096 entrées dans 20 salles.

La Communauté de Thomas Vinterberg (375 entrées dans 11 salles) et Fleur de Tonnerre avec Deborah François (346 entrées dans 9 salles) terminent dans un mouchoir de poche. Le documentaire Vivere ferme la marche avec 6 tickets dans une salles.

Source Rentrak France

Pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !