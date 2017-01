BARRAGE: premières images d'un drame familial avec Isabelle Huppert sélectionné à la Berlinale

Catherine, jeune femme de trente ans, revient s’installer au Luxembourg pour renouer avec sa fille Alba qu’elle avait confiée à sa mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba, est froide et distante avec cette étrangère qui réapparaît dans sa vie et résiste farouchement à ses tentatives de rapprochement...

Voici le pitch de Barrage, le second long métrage de la réalisatrice luxembourgeoise Laura Schroeder. A l'affiche: Isabelle Huppert et Lolita Chammah. La mère et la fille se retrouvent après Copacabana il y a six ans. Barrage sera dévoilé lors de la prochaine Berlinale, dans la section Forum généralement dédiée aux projets originaux et hors normes. Des premières images de Barrage ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

