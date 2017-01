WHERE IS KYRA: premières images du drame avec Michelle Pfeiffer sélectionné à Sundance

A Brooklyn, Kyra perd son emploi et se retrouve prise dans une spirale inextricable, aussi risquée qu'énigmatique, après la mort de sa mère.

Voici le pitch de Where is Kyra, nouveau film du réalisateur et photographe américain Andrew Dosunmu. Michelle Pfeiffer joue le rôle principal de ce long métrage présenté hors compétition au Festival de Sundance. Parmi ses partenaires, la star de 24, Kiefer Sutherland. Des premières images du film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

