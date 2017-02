FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2017: un président du jury et un hommage

Park Chan-Wook recevra un hommage lors de la prochaine édition du Festival du Film Policier de Beaune. Le réalisateur de Old Boy, Thirst, Stoker ou plus récemment de Mademoiselle a déclaré: "J'ai un très bon souvenir du Festival du Film Policier de Cognac. Donc je suis impatient de découvrir le Festival International du Film Policier de Beaune qui semble poursuivre dans le même esprit. Un festival du film policier en France, le pays d'origine de Claude Chabrol, ne peut être qu'exceptionnel !". Une rétrospective de ses films sera proposée en sa présence.

Par ailleurs on connaît le président du jury compétition: il s'agira du Français Jean-Paul Rappeneau, réalisateur du Sauvage, de Cyrano de Bergerac ou encore de Bon voyage. Il aura pour mission de trouver un digne successeur à Man on the High Heels, le thriller de Jang Jin.

Le Festival du Film Policier de Beaune aura lieu du 29 mars au 2 avril. Sa programmation sera dévoilée ultérieurement.

Source: Le Public Système

