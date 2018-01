FESTIVAL DE CANNES 2018: la présidente du jury dévoilée

Le jury du prochain Festival de Cannes sera présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett. Révélée en 1998 dans Elizabeth de Shekhar Kapur, Cate Blanchett a remporté deux Oscars: meilleure actrice pour Blue Jasmine de Woody Allen et meilleur actrice dans un second rôle pour Aviator de Martin Scorsese.

Elle s'est illustrée entre autres chez Anthony Minghella (Le Talentueux M. Ripley), Sally Potter (The Man Who Cried), Sam Raimi (Intuitions), Peter Jackson (la trilogie Le Seigneur des anneaux), Jim Jarmusch (Coffee and Cigarettes), Wes Anderson (La Vie aquatique), Alejandro Gonzalez Inarritu (Babel), Steven Soderbergh (The Good German), Richard Eyre (Chronique d'un scandale), Todd Haynes (Im not There et Carol), Steven Spielberg (Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal), David Fincher (L'Étrange Histoire de Benjamin Button), Terrence Malick (Knight of Cups, Song to Song) ou encore dans Manifesto de Julian Rosefeldt dans lequel elle interprète une douzaine de personnages.

"Le privilège que l’on me fait de me demander de présider le Jury et la responsabilité qui sera la mienne m’emplissent d’humilité, poursuit-elle. Cannes joue un rôle majeur dans l’ambition du monde de mieux se connaître en racontant des histoires, cette tentative étrange et vitale que tous les peuples partagent, comprennent et désirent ardemment", a commenté l'actrice. Cate Blanchett sera bientôt à l'affiche de Ocean's Eight de Gary Ross, Bernadette a disparu de Richard Linklater et The House with a Clock in Its Walls d'Eli Roth.

C'est seulement la 12e fois en 71 éditions que le jury cannois est présidé par une femme. Cate Blanchett est la plus jeune présidente du jury depuis Sean Penn en 2008. L'an passé, Pedro Almodovar a présidé le jury et a attribué la Palme d'or à The Square de Ruben Östlund.

La 70e édition du Festival de Cannes aura lieu du 8 au 19 mai.

Source: Festival de Cannes

Pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !