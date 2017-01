BOX-OFFICE FRANCE: carton géant pour "La La Land" aux premières séances parisiennes

Porté par son buzz géant et son camion de nominations aux Oscars, La La Land a effectué un démarrage canon aux premières séances parisiennes de ce mercredi. La comédie musicale a attiré 5285 spectateurs dans 31 salles. Solide début pour le film d'animation Tous en scène qui réunit 2884 spectateurs dans 25 salles. La comédie L'Ascension est à la traine avec une moyenne par copie moins flamboyante: 749 tickets dans 20 salles.

Resident Evil : Chapitre Final reste aux pieds du podium avec 518 entrées dans 14 salles. Parmi les petits, l'Israélien Tempête de sable compte 284 spectateurs dans 9 salles. La dernière nouveauté de la semaine au classement est Au prix du sang de Roland Joffé, qui attire 15 spectateurs dans 1 salle.

Source Rentrak France

