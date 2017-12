BOX-OFFICE FRANCE: "Jumanji" domine, flop confirmé pour Kev Adams

Jumanji : Bienvenue dans la jungle effectue le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine avec 623.931 tickets dans 545 salles. Le remake débute mieux que le film d'animation Ferdinand qui était pourtant un peu plus distribué: 455.707 entrées dans 568 salles. La Promesse de l'aube fait des débuts plus timides avec 250.088 entrées dans 373 salles.

Bides en revanche pour les deux comédies de la semaine: Garde alternée avec Didier Bourdon et Isabelle Carré n'attire que 140.242 spectateurs dans 304 salles, tandis que Tout là-haut ne compte que 104.791 spectateurs dans près de 300 salles. C'est une nouvelle déconvenue pour Kev Adams après Gangsterdam, sorti en début d'année. Parmi les plus petits, The Florida Project fait des débuts plutôt encourageants avec 44.897 entrées dans 93 salles, tandis que A Ghost Story est plus modeste avec 17.230 entrées dans 61 salles.

Parmi les anciennes sorties, Star Wars: Les derniers Jedi conserve la tête du classement et cumule 4 millions de spectateurs en 2 semaines. Le blockbuster accuse un net retard sur le précédent volet qui en était, à la même période, à 6.8 millions d'entrées. La Villa, le dernier Guediguian, a franchi les 400.000 entrées pour son premier mois d'exploitation. Le gadin de la semaine est pour Les Gardiennes de Xavier Beauvois: -56.8% alors que le film gagne quelques copies, et seulement 273.692 entrées en 3 semaines. Ce score en demi-teinte fait suite à l'échec de La Rançon de la gloire, précédent film du réalisateur.

Source

Pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !