BOX-OFFICE FRANCE: "Alien" leader mou, bide noir pour Eric Judor

Alien: Covenant hérite sans surprise de la première place au box-office français de la semaine. Avec 675.785 entrées dans 611 salles, ces débuts sont solides sans être particulièrement pétaradants. Pour comparaison, Prometheus avait dépassé les 800.000 entrées il y a 5 ans (812.356 entrées). Son principal challenger, la comédie Problemos d'Eric Judor, s'est pris un méchant mur: moins de 100.000 entrées (96.600 tickets) dans plus de 300 salles. L'an dernier déjà, le film du comparse de Judor, Ramzy Bedia, avait fait un extraordinaire bide (d'une toute autre ampleur vu que le film était resté sous les 10.000 entrées). Plus bas dans le classement, le thriller Message from the King débute timidement (29.046 entrées dans 111 salles), talonné par le plus intimiste Une famille heureuse venu de Géorgie et moins diffusé (22.062 entrées dans 77 salles).

Parmi les petites sorties, I Am Not Your Negro a parfaitement profité du buzz de sa récente diffusion sur Arte et démarre bien avec 19.347 entrées dans 38 salles. Le documentaire devance notamment le drame de boxe Outsider, inexplicablement diffusé dans 123 salles, et qui ne compte que 17.156 spectateurs.

Du côté des anciennes sorties, Les Gardiens de la Galaxie 2 a déjà dépassé au bout de 3 semaines le score du premier volet et totalise 2.5 millions d'entrées. Le film qui se maintient le mieux dans le top 20 cette semaine est Après la tempête de Hirokazu Kore-Eda (-24.1% seulement). Avec 117.740 entrées en 3 semaines, le film est en bonne position pour battre le score du précédent long métrage du réalisateur, Notre petite sœur (qui avait dépassé les 150.000 entrées en fin de carrière).

Source

