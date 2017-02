BAFTA 2017: le palmarès

Le palmarès des BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars, a été dévoilé. Sans surprise, c'est La La Land qui s'est taillé la part du lion.

Découvrez ce palmarès ci-dessous.

Meilleur film

La La Land de Damien Chazelle

Meilleur film britannique

Moi, Daniel Blake de Ken Loach

Meilleur réalisateur

Damien Chazelle pour La La Land

Meilleure actrice

Emma Stone dans La La Land

Meilleur acteur

Casey Affleck dans Manchester By the Sea

Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis dans Fences

Meilleur acteur dans un second rôle

Dev Patel dans Lion

Meilleur film d'animation

Kubo et l'armure magique de Travis Knight

Meilleur documentaire

13th d'Ava DuVernay

Meilleur film en langue étrangère

Le Fils de Saul de László Nemes

Meilleur scénario original

Manchester By The Sea

Meilleure adaptation

Lion

Meilleur réalisateur, producteur ou scénariste britannique pour leur première œuvre

Under the Shadow de Babak Anvari

Meilleure musique

Justin Hurwitz pour La La Land

Meilleure photographie

Linus Sandgren pour La La Land

Meilleur montage

John Gilbert pour Tu ne tueras point

Meilleurs décors

Les Animaux Fantastiques

Meilleurs costumes

Jackie

Meilleur son

Premier Contact

Meilleurs maquillages et coiffures

Florence Foster Jenkins

Meilleurs effets visuels

Le Livre de la jungle

Meilleur court métrage britannique d'animation

A Love Story de Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King

Meilleur court métrage britannique de fiction

Home de Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy et Scott O’Donnell

