L'année cinéma 2018 de FilmDeCulte

Voici le top des rédacteurs de FilmDeCulte avec le sacre de First Man de Damien Chazelle.

LE TOP DE LA RÉDACTION

1. First Man, Damien Chazelle

2. Mektoub My Love, Abdellatif Kechiche

3. Roma, Alfonso Cuaron

4. Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

5. Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

6. Le Grand jeu, Aaron Sorkin

7. Bodied, Joseph Kahn

8. First Reformed, Paul Schrader

9. Three Billboards, Martin McDonagh

10. Les Bonnes manières, Juliana Rojas et Marco Dutra

LES TOPS PAR RÉDACTEUR

Christophe Chenallet

Liam Engle

Robert Hospyan

Anthony Sitruk

Yannick Vély

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !