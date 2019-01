L'année cinéma 2018 de Christophe Chenallet

Quel bordel la famille ! Jamais simple à gérer, jamais comme on l’espère, jamais là à temps, souvent traumatisée, toujours dysfonctionnelle… Bref, 2018 n’aura pas été tendre avec la cellule du premier cercle (Hérédité, Jusqu’à la garde, 3 Billboards, Les Bonnes manières) ou même du deuxième (Climax, L’île aux chiens, Bodied). En même temps elle serait parfaite, on aurait peut-être droit qu’à des films chiants et sans intérêt. On aurait peut-être même pas de films tournant autour. Du coup on peut quand même la remercier d’avoir été au centre de certaines des meilleures œuvres de l’année. Et en 2019, quelle place occupera-t-elle ? On verra bien. Mais de “Famille je vous hais“ à “Famille je vous aime“, une chose est sûre : Famille je vous ai…

TOP 2018 :

1) Hérédité, Ari Aster

2) Jusqu’à la garde, Xavier Legrand

3) Climax, Gaspar Noé

4) L’ïle aux chiens, Wes Anderson

5) Utoya, 22 Juillet, Erik Poppe

6) Plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré

7) 3 Billboards – Les Panneaux de la vengeance, Martin McDonagh

8) Bodied, Joseph Kahn

9) Au poste !, Quentin Dupieux

10) Les Bonnes manières, Juliana Rojas, Marco Dutra

TOP ATTENTE 2019:

1) Creed 2, Steven Caple Jr.

2) 3 from hell, Rob Zombie

3) Benedetta, Paul Verhoeven

4) Rambo 5 : Last Blood, Adrian Grunberg

5) Bienvenue à Marwen, Robert Zemeckis

6) Once upon a time in Hollywood, Quentin Tarantino

7) Le Daim, Quentin Dupieux

8) Un vrai bonhomme, Benjamin Parent

9) L’Intervention, Fred Grivois

10) Adoration, Fabrice du Welz