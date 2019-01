L'année cinéma 2018 d'Anthony Sitruk

Les trois premiers sont indéboulonnables, notamment Mektoub My Love qui est un des films les plus lumineux de ces dernières années. La suite est plus fragile. Je note la présence de vrais coups de cœur cette année, de films imparfaits, mais qui m'ont fait rire, chialer, gueuler, qui m'ont transporté, bouleversé etc. Guy, par exemple, mais aussi Gaspard va au mariage, Pupille, Ghostland, Les Indestructibles 2 (que j'ai préféré au premier). Ou même Un couteau dans le cœur, qui n'est pas au niveau, mais dont je salue quand même ici l'essai.

TOP 2018 :

1) Mektoub, my love, Abdellatif Kechiche

2) First Man, Damien Chazelle

3) Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

4) The House That Jack Built,Lars von Trier

5) Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

6) Guy, Alex Lutz

7) 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance, Martin McDonaugh

8) Les Chatouilles, Andréa Bescond

9) Le Grand jeu, Aaron Sorkin

10) Les Indestructibles 2, Brad Bird