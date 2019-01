L'année cinéma 2018 de Yannick Vely

C'est l'un des paradoxes de notre époque. Jamais le médium cinéma n'a été aussi consommé dans le monde. De l'explosion du marché chinois (avec le week-end dernier l'incroyable succès d'Un Grand voyage vers la nuit de Bi Gan) aux bons chiffres des box-offices américains et anglais, en passant par le maintien de la France au-dessus des 200 millions d'entrées, la salle résiste encore et toujours. Et le spectaculaire essor de Netflix annonce des lendemains qui chantent aux producteurs et aux cinéastes... à court terme. Car si le cinéma en salles et en streaming se porte à merveille, la télévision vacille et avec elle le financement du cinéma français dans ce qu'il a de plus divers.

TOP 2018 :

1) Burning, Lee Chang-dong

2) Roma, Alfonso Cuaron

3) Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

4) Leto, Kirill Serebrennikov

5) First Reformed, Paul Schrader

6) Mektoub, my love, Abdellatif Kechiche

7) Zama, Lucrecia Martel

8) Une Affaire de famille, Hirokazu Kore-Eda

9) Les Frères Sisters, Jacques Audiard

10) Foxtrot, Samuel Maoz

TOP ATTENTE 2019:

1) Radegund, Terrence Malick

2) Parasite, Bong Joon-ho

3) Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino

4) The Dead Don't Die, Jim Jarmusch

5) The Irishman, Martin Scorsese

6) Ema, Pablo Larrain

7) Roubaix, Arnaud Desplechin

8 ) Sunset, Laszlo Nemes

9) Benedetta, Paul Verhoven

10) Star Wars Episode IX, J.J. Abrams